İstanbul’da “uçan yumruklu” kavga kamerada | Video

Beyazıt’ta sokak arasında birbirlerine küfür eden iki grup arasında bıçaklı ve şişeli kavga çıktı. Kavgada bir şahıs diğerime koşarak yumruk atınca ortalık karıştı. Kavga anları kameralara yansırken, yumruk yiyen gencin başından yaralandığı öğrenildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Fatih Beyazıt Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak arasında ellerinde şişe ve bıçak olan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Küfürleşmenin yaşandığı olay bir anda kavgaya dönüşünce şahıslardan biri diğerine doğru koşmaya başladı. Şahıs havaya zıplayarak karşısındakine uçan yumruk attı.

KÜFÜR EDİLİNCE YUMRUK ATTI

Ortalığın bir anda karıştığı kavgaya diğerlerinin de karışması üzerine taraflar birbirlerine vurmaya başladı. Diğerlerinin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, küfürleşmenin devam etmesi üzerine saldırıya uğrayan grup diğerlerinin peşinden koşmaya başladı. İşyerinin önündeki eşyaların da zarar gördüğü kavga anları ise kameralara yansıdı. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.