Video Yaşam İstanbul'da vatandaşlardan yoğunluk isyanı "Üst üste geldik"

İstanbul'da vatandaşlardan yoğunluk isyanı "Üst üste geldik"

İstanbul'da vatandaşlardan yoğunluk isyanı
05.04.2021 | 10:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul'da vatandaşlardan yoğunluk isyanı Üst üste geldik 05:10
İstanbul'da vatandaşlardan yoğunluk isyanı "Üst üste geldik" 05.04.2021 | 10:03
Antalya’da pencereden baktın kavgası: 3 yaralı | Video 01:09
Antalya’da "pencereden baktın" kavgası: 3 yaralı | Video 05.04.2021 | 09:56
Çocukların kavgasına aileleri de karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:16
Çocukların kavgasına aileleri de karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 05.04.2021 | 09:56
Bursa'da 2 katlı mobilya mağazası yandı 03:30
Bursa'da 2 katlı mobilya mağazası yandı 05.04.2021 | 09:54
Balıkesir'de polislerden Minik Halil'e kalpleri ısıtan sürpriz doğum günü kutlaması 02:41
Balıkesir'de polislerden Minik Halil'e kalpleri ısıtan sürpriz doğum günü kutlaması 05.04.2021 | 09:55
Antalya'da pencereden evin içini gözetleyen gençlerle mahalleli arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı 04:50
Antalya'da pencereden evin içini gözetleyen gençlerle mahalleli arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı 05.04.2021 | 09:43
Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı | Video 00:48
Bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı | Video 05.04.2021 | 09:29
E-5’te faciadan dönülen trafik kazası kamerada | Video 00:30
E-5’te faciadan dönülen trafik kazası kamerada | Video 05.04.2021 | 09:33
Kumar oynarken basılan kadın 2. kattan atladı. Eşi elbiselerini parçaladı | Video 04:34
Kumar oynarken basılan kadın 2. kattan atladı. Eşi elbiselerini parçaladı | Video 05.04.2021 | 09:21
Niğde'de benzeri görülmemiş olay! Motosikletin çantasından kebap dürümü çalıp yiyen adam kamerada 00:31
Niğde'de benzeri görülmemiş olay! Motosikletin çantasından kebap dürümü çalıp yiyen adam kamerada 05.04.2021 | 09:19
İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden karısını tekme tokat dövdü 00:14
İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden karısını tekme tokat dövdü 05.04.2021 | 09:19
İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı | Video 02:25
İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu yüzde 75'i aştı | Video 05.04.2021 | 08:58
Küçükçekmece’de sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video 00:24
Küçükçekmece’de sokak ortasında kadına şiddet kamerada | Video 05.04.2021 | 08:58
Son Dakika Haberleri... Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın skandal sapık videolarına sosyal medyada tepki yağıyor 00:35
Son Dakika Haberleri... Adının Alihan Şimşek olduğu iddia edilen şahsın skandal sapık videolarına sosyal medyada tepki yağıyor 05.04.2021 | 08:50
SON DAKİKA: Alihan isimli şahsın sapık ifadeler kullandığı skandal videosu sosyal medyada infiale sebep oldu 00:35
SON DAKİKA: Alihan isimli şahsın sapık ifadeler kullandığı skandal videosu sosyal medyada infiale sebep oldu 05.04.2021 | 08:39
İstanbul’da motosikletli sürücünün feci ölümü kamerada | Video 00:34
İstanbul’da motosikletli sürücünün feci ölümü kamerada | Video 05.04.2021 | 08:32
TRT EBA TV 5 Nisan 2021 Pazartesi Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (5 Nisan 2021 Pazartesi) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarı yayın saatleri 05.04.2021 | 06:32
TRT EBA TV izle! 5 Nisan Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (5 Nisan Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 05.04.2021 | 06:32
Ölü bulunan Vaşak ile ilgili soruşturma başlatıldı | Video 02:18
Ölü bulunan Vaşak ile ilgili soruşturma başlatıldı | Video 04.04.2021 | 17:09
İstanbul'daki evinde ölü bulunan Şükriye toprağa verildi. Geriye bu görüntüleri kaldı | Video 00:57
İstanbul'daki evinde ölü bulunan Şükriye toprağa verildi. Geriye bu görüntüleri kaldı | Video 04.04.2021 | 16:44

İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde trafik yüzde 74 seviyelerine ulaştı. Toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşurken vatandaşlar kalabalıktan dert yandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da sabah saatlerinde vatandaşlar işyerlerine gitmek için toplu taşımayı kullanırken duraklarda yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ 'da birçok yolcu ayakta yolculuk ettiğini söylerken, bazı yolcular seferlerin arttırılması gerektiğini, bazıları ise salgın sırasında bu kalabalığın süreci olumsuz etkilediğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında ise trafik yoğunluğunun yüzde 74 seviyesine ulaştığı görüldü.


VATANDAŞ KALABALIKTAN DERT YANDI
Metrobüsteki kalabalıktan dert yanan Ümit Tekbaş, "Gerçekten büyük rezalet. Metroya, metrobüse, tramvaya bu toplu taşımalara neden ceza kesilmiyor? Üst üste geldik. Her gün metrobüs kullanıyorum. Resmen rezalet. İstanbul'da virüs var ya hani, bunların sayesinde tavan yapacak" dedi.


"ÜST ÜSTE, SIRT SIRTA GELDİK"
Her gün ayakta yolculuk yaptığını söyleyen Suat şakrak, "Kalabalık ne kelime, üst üsteydik sırt sırtaydık. Çok beter geldik. Sıkışık yani herkes üst üste. Rahat yolculuk yapamadık. Hafta içi her gün kullanıyorum. Ne olacak böyle bilmiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Salgın da var dikkat etmeye çalışıyoruz ama bakalım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.


Cevdet Cengiz ise, "Benim durağım ilk durak olduğu için oturarak geliyorum ben ama çok kalabalık. Pandemi diyorlar ama hikaye hepsi. Tedbirler boşuna yani. Her gün kullanıyorum mecbur ama bu şekilde yani. Bu kalabalıkla bu iş yürümez. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA