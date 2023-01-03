İstanbul’da yılbaşı gecesi silah operasyonu: Suikast silahı ele geçirildi | Video
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Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yılbaşı gecesi silah ticareti yapılan bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyon anları kameralara yansırken, aramalarda suikast silahı olarak bilinen CZ-25 marka uzun namlulu silah ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BEZ TORBADA SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ
Masanın arka tarafında bez torbanın içerisine saklanmış suikast silahı olarak bilinen CZ-25 marka uzun namlulu otomatik silah ele geçirildi. Ayrıca 2 tabanca ve şarjörlere de el konuldu. Operasyon anları ise kameralara yansıdı. Aramaların ardından silah ticareti yapan Mevlüt P. (56) gözaltına alındı. Emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "hırsızlık" gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan şahısın ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan Mevlüt P., "silah imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.