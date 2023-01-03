Video Yaşam İstanbul’da yılbaşı gecesi silah operasyonu: Suikast silahı ele geçirildi | Video
İstanbul’da yılbaşı gecesi silah operasyonu: Suikast silahı ele geçirildi | Video

İstanbul’da yılbaşı gecesi silah operasyonu: Suikast silahı ele geçirildi | Video

03.01.2023 | 11:30

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Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yılbaşı gecesi silah ticareti yapılan bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyon anları kameralara yansırken, aramalarda suikast silahı olarak bilinen CZ-25 marka uzun namlulu silah ve tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, yılbaşı gecesi Yeşilce Mahallesi'ndeki bir adreste silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, adresi bir süre fiziki takibe aldı. İşyerine giren iki şahsın uzun namlulu bir silahı incelediklerini gören polis, içeriye baskın düzenledi. Baskında şahısları etkisiz hale getiren ekipler, işyerinde arama yapmaya başladı. Birçok yere bakan ekipler ardından masanın arkasına yöneldi.

BEZ TORBADA SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ
Masanın arka tarafında bez torbanın içerisine saklanmış suikast silahı olarak bilinen CZ-25 marka uzun namlulu otomatik silah ele geçirildi. Ayrıca 2 tabanca ve şarjörlere de el konuldu. Operasyon anları ise kameralara yansıdı. Aramaların ardından silah ticareti yapan Mevlüt P. (56) gözaltına alındı. Emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "hırsızlık" gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunan şahısın ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan Mevlüt P., "silah imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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