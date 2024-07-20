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İstanbul'dan Tekirdağ'a götürdüğü müşteri tarafından öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı | Video

İstanbul'dan Tekirdağ'a götürdüğü müşteri tarafından öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı | Video

20.07.2024 | 15:37

İstanbul'dan Tekirdağ'a götürdüğü müşterisi emekli polis tarafından silahla öldürülen taksici Ali Koçyiğit cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, 19 Temmuz 2024 tarihinde saat 03.00 sıralarında Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Bakırköy'de 34 TJT 54 plakalı otomobille taksicilik yapan Ali Koçyiğit, Tekirdağ'a gitmek isteyen Soner Kırdaş isimli müşteriyi götürdü. Emekli polis olan Kırdaş, vardığı noktada yanındaki tabancayla taksi sürücüsü Koçyiğit'i kafasından tek kurşunla vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra öldürdüğü taksi sürücüsünü yol kenarına atarak araçla İstanbul'a geldi. Şüpheli, öldürdüğü taksicinin aracıyla tur attığı sırada Merter'de polis uygulamasına takıldı ancak polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisten kaçan şüpheli Soner Kırdaş, E-5 Karayolu Büyükçekmece Güzelşehir mevkiinde bariyerlere çarparak durdu. Polisin geldiğini gören şahıs, taksiciyi öldürdüğü silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. Savcılık ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından intihar eden Soner Kırdaş'ın emekli polis olduğu ve cinayete karıştığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

TAKSİCİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ
Tekirdağ'da cinayet kurban giden taksi sürücüsü Ali Koçyiğit ise, adli tıpta yapılan otopsinin ardından cenazesi Bahçelievler Şirinevler Ulu Camisine getirildi. Burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Koçyiğit, gözyaşları içinde Başakşehir Yeni Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.

"TEK EL ATEŞ EDEREK KUZENİMİ KAFASINDA VURUYOR"
Olayla ilgili konuşan Ali Koçiyiğit'in kuzeni Önder Koçyiğit, "Kuzenim yine işe çıktığı bir dönemde, saat 21.00 sıralarında aracına bir müşteri alıyor. Şahıs kendisini Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ne götürülmesini talep ediyor. Marmara Ereğlisi'ne gidildikten sonra kuzenim ücreti almak için aracı durdurduğunda şahıs, tek el ateş ederek kuzenimi kafasında vuruyor. Kuzenim cinayete kurban gidiyor. Soğukkanlı bir şekilde kuzenimi sokağın kenarına bir yere araçtan atarak bırakıyor. Araca biniyor ve araçla İstanbul turu atıyor. Kuzenimin öldüğünden kimsenin haberi yok. Tur atarken, polis çevirmesine takılıyor. Polis çevirmesinden kaçarken, artık kaçamayacağı bir noktaya geldiğinde intihar ediyor" dedi.
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