İstanbul'dan Tekirdağ'a götürdüğü müşteri tarafından öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı | Video
İstanbul'dan Tekirdağ'a götürdüğü müşterisi emekli polis tarafından silahla öldürülen taksici Ali Koçyiğit cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
TAKSİCİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ
Tekirdağ'da cinayet kurban giden taksi sürücüsü Ali Koçyiğit ise, adli tıpta yapılan otopsinin ardından cenazesi Bahçelievler Şirinevler Ulu Camisine getirildi. Burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Koçyiğit, gözyaşları içinde Başakşehir Yeni Kayabaşı Mezarlığına defnedildi.
"TEK EL ATEŞ EDEREK KUZENİMİ KAFASINDA VURUYOR"
Olayla ilgili konuşan Ali Koçiyiğit'in kuzeni Önder Koçyiğit, "Kuzenim yine işe çıktığı bir dönemde, saat 21.00 sıralarında aracına bir müşteri alıyor. Şahıs kendisini Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ne götürülmesini talep ediyor. Marmara Ereğlisi'ne gidildikten sonra kuzenim ücreti almak için aracı durdurduğunda şahıs, tek el ateş ederek kuzenimi kafasında vuruyor. Kuzenim cinayete kurban gidiyor. Soğukkanlı bir şekilde kuzenimi sokağın kenarına bir yere araçtan atarak bırakıyor. Araca biniyor ve araçla İstanbul turu atıyor. Kuzenimin öldüğünden kimsenin haberi yok. Tur atarken, polis çevirmesine takılıyor. Polis çevirmesinden kaçarken, artık kaçamayacağı bir noktaya geldiğinde intihar ediyor" dedi.
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