İtalya'da Can Yaman çılgınlığı! Roma'da kadınların Can Yaman izdihamı kamerada...

İtalya'nın başkenti Roma'da İtalyan kadınlarının Can Yaman hayranlığı yine izdihama sebep oldu!

Rol aldığı "Sandokan" dizisi için bir süredir İtalya'da yaşayan ünlü Türk oyuncu Can Yaman, son yılların en gözde isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Can Yaman, gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. 'Reklam birlikteliği' ve 'ihanet' iddialarını umursamadan ilişkilerine devam eden çift, iddialara göre geçtiğimiz günlerde birlikteliklerine son verdi. Diletta Leotta ile yollarını ayıran Yaman, önceki gün Roma sokaklarında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve yine izdihama sebep oldu. Can Yaman'ın kadın hayranları, oyuncunun kaldığı otelin önünde saatlerce bekledi. İşte o anlar...