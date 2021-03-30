İzlanda'da patlayan volkanın önünde voleybol maçı | Video
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İzlanda'da bir grup vatandaş, İzlanda'nın Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı'nın harekete geçtiği sırada yanardağın önünde toplanarak voleybol oynadı.