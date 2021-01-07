Video Yaşam İzmir tekerlekli sandalyeli telefonu hırsızlıkları kameralara yansıdı | Video

İzmir tekerlekli sandalyeli telefonu hırsızlıkları kameralara yansıdı | Video

İzmir tekerlekli sandalyeli telefonu hırsızlıkları kameralara yansıdı | Video
07.01.2021 | 16:50

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İzmir'in Karabağlar ve Bornova ilçelerinde, tekerlekli sandalyeli kadın ve beraberindeki erkek, yanlarına aldıkları çocuk ile girdikleri 3 dükkandan 3 cep telefonu çaldı. Hırsızlık olayları, dükkanlara ait güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Yeşilyurt Semti Ordu Caddesi'ndeki bir giyim mağazasına 28 Aralık günü, berabelerinde bir çocuk bulunan, tekerlekli sandalyeli kadın ve bir erkek geldi. Tekerlekli sandalyedeki kadın, kıyafetleri incelerken, erkek olan şüpheli, arkadaşını ziyarete gelen Emine Aktürk ile sohbete başladı. Ardından da tezgahın yanındaki tabureye oturdu. El çabukluğu ile Aktürk'ün tezgahın üzerine bıraktığı cep telefonunu alıp, cebine koydu. Ardından beraberindekiler ile mağazadan çıktı. Hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Şüpheliler, aynı bölgedeki ayakkabı mağazası ile Balçova ilçesindeki bir dükkandan da benzer şekilde 2 cep telefonu çaldı. Telefonu çalınan ayakkabı mağazası sahibinin, durumdan habersiz tekerlekli sandalyedeki kadına yardım etmesi de güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Tekerlekli sandalyedeki kadının engelli olmadığı belirlendi. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, telefonu çalınan Emine Aktürk, Dinlenmek için arkadaşımın dükkanına gelmiştim. Telefonumu tezgahın üzerine koydum. Bu sırada kadın şüpheli kıyafet denerken, erkek şüpheli beni lafa tutuyordu. Elini uzattığını gördüm, 'Herhalde yanlışlıkla telefonumu aldın' dedim. Bunun üzerine 'Sen beni hırsızlıkla suçlamaya utanmıyor musun' karşılığını verdi. Telefonu anında çaldırdık ama kapalıydı. Aldığını fark ettim ama hiçbir şey yapamadım. Polise şikayetçi oldum. Telefonu alalı 10 gün olmamıştı. Bu ayın 18'inde ilk taksitini ödeyecektim. Yanlarındaki çocuğa çok üzülüyorum. Bir tek benim değil, birçok kişinin canını yakmışlar. Umarım en kısa sürede bulunur dedi.


Öte yandan aynı şüphelilerin Ordu Caddesi'ndeki bir başka giyim mağazasından hırsızlık yapmadan çıktıkları da güvenlik kamerası kaydından tespit edildi. Söz konusu mağazanın çalışanı Özlem Şimşek, Normal müşteri gibi geldiler ve dükkanı gezmeye başladılar. Açıkçası adamdan biraz şüphelenmiştim. O sırada 3 kişiydik ve bence hırsızlık yapamayacaklarını anladıktan sonra tekerlekli sandalyedeki kadın, 'Burada istediğim kıyafetler yok' dedi ve ayrıldılar. Görüntüleri izledikten sonra bizim dükkana girenlerin onlar olduğunu anladık diye konuştu.

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