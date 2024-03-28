İzmir'de 26 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi | Video
İzmir'de polis ekipleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda, 26 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. Öte yandan operasyonun bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabında da duyuruldu.
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