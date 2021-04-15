Video Yaşam İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!' Deprem sonrası ilk görüntüler...

İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!' Deprem sonrası ilk görüntüler...

İzmir'de 3.9 büyüklüğünde deprem!' Deprem sonrası ilk görüntüler...
15.04.2021 | 08:29

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.


Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.

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