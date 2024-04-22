İzmir'de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü! Dehşete düşüren görüntüler kamerada | Video
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bir kavgada 7 kişi kavga ettiği karşı gruptaki iki kişiyi Demir sopalarla öldüresiye dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli 7 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan saldırıya uğrayan mağdurlardan U.K'nin aldığı darptan dolayı kafasında yaralanma olduğu öğrenildi. Olayla ilgili sokak üzerinde bulunan demir profil polis merkezine teslim edilirken, şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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