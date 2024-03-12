İzmir'de eski koca dehşeti! Çaresiz kadının son sözleri, "Kurtarın bizi" oldu | Video 12.03.2024 | 08:37 İzmir'in Karabağlar ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını pompalı tüfekle vuran, çıkan saçmalarla kızının da yaralanmasına sebep olan bir kişi aynı tüfekle yaşamına son verdi. Ayrılma aşamasında ve uzaklaştırma kararı bulunan eşini pompalı tüfekle gören çaresiz kadının ise son sözleri "Kurtarın bizi" oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 19.00 sıralarında Karabağlar Uğur Mumcu Mahallesi 5792 sokakta bulunan iki katlı bir evin en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tamer Yurtkal (44), uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Zahide Yurtkal'ın yaşadığı eve pompalı tüfekle geldi. Ayrılma aşamasındaki kocasını pompalı tüfekle gören Zahide Yurtkal, bu esnada 'Kurtarın bizi' diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Eve giren Tamer Yurtkal, pompalı tüfekle Zahide Yurtkal'a ateş açmaya başlarken, talihsiz kadın göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kaldı. Çiftin 17 yaşındaki çocukları S.Y. ise dirseğine isabet eden saçmalarla yaralandı. Karısı Zahide Yurtkal'ı vurduktan sonra aynı tüfekle kendi göğsüne ateş açan Tamer Yurtkal da yere yığıldı. Sesleri duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DEHŞETİ YAŞADI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Zahide ve Tamer Yurtkal'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Dirsek kısmına saçmalar isabet eden ve hafif yaralanan17 yaşındaki S.Y. ile evde bulunan çiftin diğer çocuğu ise adeta dehşeti yaşadı. Yaralı S.Y., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YAN YANA TABUTA KONDULAR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zahide ve Tamer Yurtkal çiftinin cenazeleri, yan yana iki tabuta konularak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda yaşamını yitiren Tamer Yurtkal'ın kasten yaralama, tehdit ve suç eşyasını satın alma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.