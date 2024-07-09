İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 77 şüpheliye gözaltı | Video 09.07.2024 | 11:39 İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'ndeki aramaları sürüyor. Soruşturma kapsamında, 139 şüphelinin bulunduğu, 78'i hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Polisin bu sabah düzenlediği operasyonda 16'sı kamu personeli 77 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 1'inin ise yurt dışında bulunduğu belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Öte yandan 139 şüpheli arasında 17 gümrük memuru, 1 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) personeli, farklı gümrük müşavirliği firmalarından toplam 35 personel ile 40 şirket ortağı ve yöneticisinin bulunduğu kaydedildi.

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Yaklaşık 8 ay önce gelen bir ihbar üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonrası başlatılan operasyonda, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gümrük Müdürlüğü'ndeki bilgisayarlarda yerinde kopyalama/imaj işlemi yaptığı belirtildi.