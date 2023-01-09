Video Yaşam İzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu! | Video
İzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu! | Video

İzmir’de kadın cinayeti: Çocuklarının gözleri önünde vuruldu! | Video

09.01.2023 | 11:44

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Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen 40 yaşındaki Necmiye Vural'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.

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Olay, 7 Ocak saat 12.30 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Salih Omurtak Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce tanıştığı ve daha sonra evli olduğunu öğrendiği erkek arkadaşı M.A.'dan ayrılmak isteyen Necmiye Vural, evine gelen ve burada oğlu ile tartışmaya başlayan M.A.'nın tabancayla ateş etmesi sonucu karnından vuruldu. Vural kanlar içerisinde yere yığılırken, evde bulunan kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu esnada şüpheli M.A., aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Vural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vural'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından alınarak cenaze aracına nakledildi. Vural'ın cenazesi Limontepe Merkez Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Öte yandan, M.A., polis ekiplerince Karşıyaka ilçesindeki iş yerinde yakalandı. Emniyete götürülen zanlının ilk ifadesinde olayı ret ettiği fakat devam eden sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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