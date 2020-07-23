İzmir'de trafikte skandal görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
İzmir'de trafikte skandal görüntüler | Video 23.07.2020 | 08:37
05:55
Denizli'de köpeğe göz kamaştıran muhteşem doğum günü partisi | Video 22.07.2020 | 16:13
07:23
02:49
Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası açılıyor | Video 22.07.2020 | 15:00
10:00
02:06
02:25
İstanbul'da minibüslerden WhatsApp hilesi | Video 22.07.2020 | 13:01
04:49
01:47
Son Dakika: Antalya'da orman yangını | Video 22.07.2020 | 12:38
01:23
03:43
İstanbul Kağıthane'de erkek çocuğunu taciz eden sapığa linç girişimi | Video 22.07.2020 | 11:57
08:18
03:38
00:54
04:55
03:10
Son Dakika Haberi: İstanbul Silivri D-100'deki feci kaza kamerada | Video 22.07.2020 | 10:05
01:26
İstanbul'da trafikte skandal görüntü! Kucağına alıp araç kullandı | Video 22.07.2020 | 09:42
00:59
00:44
İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçtaki kişinin önce bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yapması, ardından yine seyir halindeyken bir otomobildekiler ile bira şişesi tokuşturması görenleri hayrete düşürdü.
Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda kameralara yansıyan olayda; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Konak yönünden Balçova istikametine seyir halinde olduğu sırada, ön koltukta oturan kişi önce yanından geçen bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yaptı. Daha sonra aynı hafif ticari araçtaki bir kişi, bu kez yanına yanaşan başka bir otomobilin sürücüsü ile içki şişesi tokuşturdu. Yaşanan bu anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.