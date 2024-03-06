Video Yaşam İzmir'de trafikteki laf dalaşı silahlı kavgaya döndü: 2 yaralı | Video
İzmir'de trafikteki laf dalaşı silahlı kavgaya döndü: 2 yaralı | Video

İzmir'de trafikteki laf dalaşı silahlı kavgaya döndü: 2 yaralı | Video

06.03.2024 | 16:11

İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte tartışma yaşayan iki grup, çiçekçinin önünde birbirine girerken, çıkan meydan muharebesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün saat 16.20 sıralarında, Ataşehir Mahallesi Anadolu Caddesi'nde bulunan bir çiçekçinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan İ.Ö.(51) ile başka bir araçta bulunan A.K.(45) ve E.S.K.(20) arasında trafikte laf dalaşı çıktı. Gerginliğin artması sonucu iki grup araçlarını durdurup bir çiçekçinin önünde tartışmaya başladı. Bu esnada çiçekçi dükkanı sahipleri B.Ö.(52) ve oğulları T.Ö.(33) ile A.Ö.(23) de kavgaya dahil oldu. Çiçekçinin oğlu A.Ö., iş yerinde bulunan tabancayı alıp A.K. ve E.S.K.'ye ateş etti. Saldırganın daha sonra tabancayı bir otomobile saklayıp, motosikletle olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyüyen kavga polis ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken, olayla ilgili İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö. gözaltına alındı.
KAVGA ANI KAMERADA
Meydana gelen kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde kalabalık grubun kavga ettiği, polisin grupları zorlukla ayırmak istediği anlar yer aldı.
Hayati tehlikesi var
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tabancayla bacaklarından vurulduğu belirlenen yaralılar A.K. ve E.S.K., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 20 yaşındaki E.S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

SALDIRGAN ARANIYOR
Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ö.'yü yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlatırken, diğer şüpheliler İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö.'nün adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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