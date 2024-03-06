İzmir'de trafikteki laf dalaşı silahlı kavgaya döndü: 2 yaralı | Video
İzmir'in Çiğli ilçesinde trafikte tartışma yaşayan iki grup, çiçekçinin önünde birbirine girerken, çıkan meydan muharebesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
KAVGA ANI KAMERADA
Meydana gelen kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde kalabalık grubun kavga ettiği, polisin grupları zorlukla ayırmak istediği anlar yer aldı.
Hayati tehlikesi var
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tabancayla bacaklarından vurulduğu belirlenen yaralılar A.K. ve E.S.K., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan A.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 20 yaşındaki E.S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ö.'yü yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlatırken, diğer şüpheliler İ.Ö., T.Ö. ve B.Ö.'nün adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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