İzmir’de yolcuların olduğu belediye otobüsüne TIR çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video
İzmir’in Gaziemir’de, içerisinde yolcular bulunan belediye otobüsünün şerit ihlali yaptığı ileri sürülen tırla çarpışmamak için ormana direksiyon kırdığı olayda tır, otobüsün körük kısmına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
1 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı durumda bulunan tır sürücüsü E.Ç. ile 3 yolcu, adrese gelen sağlık ekiplerine ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık çalışanlarınca yapılan incelemelerde ise yolculardan 43 yaşındaki Erhan Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BELEDİYEDEN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı ESHOT otobüsümüz, saat 07.15 sıralarında, Sarnıç Orman Yolu Mevkii'nde, karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen TIR'a çarpmamak için sağa manevra yapmıştır. Buna rağmen TIR, otobüsün körük kısmından çarpmıştır. Kazada bir yolcu hayatını kaybetmiştir. Yaralanan üç yolcu ise tedavi altındadır. Genel durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Yaşamını yitiren yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, acı haberi duyarak olay yerine gelen cenaze yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
İstanbul'da evlere girerek hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı | Video 12.03.2024 | 11:53
00:42
Samsun'da 2 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi | Video 12.03.2024 | 11:50
02:17
02:43
01:10
“Memocan” lakaplı suç örgütü lideri dahil 12 kişi tutuklandı | Video 12.03.2024 | 11:27
04:51
Bursa’da fuhuş çetesine şafak vakti operasyon: 19 tutuklama | Video 12.03.2024 | 10:57
01:58
00:49
02:38
İstanbul ve Tekirdağ’da 755 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 12.03.2024 | 10:40
01:30
00:40
Bağcılar'da uyuşturucu maddelerle suçüstü yakalandılar | Video 12.03.2024 | 10:43
01:09
Arabanın çıkamadığı köye eşek sırtında giderek oy istedi | Video 12.03.2024 | 10:32
02:14
Tır şoförü genç, kız istemeye tırıyla gitti | Video 12.03.2024 | 10:30
01:00
Rastgele zile bastılar! Kapı açılınca soyguna başladılar | Video 12.03.2024 | 10:40
00:38
Ankara feci kaza! Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti | Video 12.03.2024 | 10:30
01:39
Rehabilitasyon servisi takla attı: 4’ü çocuk, 9 yaralı | Video 12.03.2024 | 10:08
00:38
Ankara feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti | Video 12.03.2024 | 09:49
01:59
02:38