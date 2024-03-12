Video Yaşam İzmir’de yolcuların olduğu belediye otobüsüne TIR çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video
İzmir’de yolcuların olduğu belediye otobüsüne TIR çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video

İzmir’de yolcuların olduğu belediye otobüsüne TIR çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video

12.03.2024 | 11:46

İzmir’in Gaziemir’de, içerisinde yolcular bulunan belediye otobüsünün şerit ihlali yaptığı ileri sürülen tırla çarpışmamak için ormana direksiyon kırdığı olayda tır, otobüsün körük kısmına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

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Kaza, saat 07.15 sıralarında Gaziemir Sarnıç Orman Yolu Mevkii'nde meydana geldi. Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı (ESHOT) belediye otobüsünün sürücüsü H.D. karşı yönden şerit ihlali yaparak geldiği ileri sürülen E.Ç. idaresindeki tıra çarpmamak için ormanlık alana direksiyon kırdı. Bu esnada tır, otobüsün körük kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar otobüs içerisinde sağa sola savrulurken, ihbar üzerine adrese polis, 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı durumda bulunan tır sürücüsü E.Ç. ile 3 yolcu, adrese gelen sağlık ekiplerine ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık çalışanlarınca yapılan incelemelerde ise yolculardan 43 yaşındaki Erhan Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BELEDİYEDEN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyada kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı ESHOT otobüsümüz, saat 07.15 sıralarında, Sarnıç Orman Yolu Mevkii'nde, karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen TIR'a çarpmamak için sağa manevra yapmıştır. Buna rağmen TIR, otobüsün körük kısmından çarpmıştır. Kazada bir yolcu hayatını kaybetmiştir. Yaralanan üç yolcu ise tedavi altındadır. Genel durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Yaşamını yitiren yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, acı haberi duyarak olay yerine gelen cenaze yakınları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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