Video Yaşam İznik'te Romalı komutan ve eşine ait olduğu iddia edilen 2 lahit bulundu | Video
İznik'te Romalı komutan ve eşine ait olduğu iddia edilen 2 lahit bulundu | Video

İznik'te Romalı komutan ve eşine ait olduğu iddia edilen 2 lahit bulundu | Video

05.10.2021 | 15:32

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UNESCO’nun geçici miras listesinde bulunan ve her bölgesinden tarih fışkıran Bursa’nın tarihi ilçesi İznik’te bir zeytinlikte Roma dönemine ait 2 lahit bulundu. Üzerinde işlemeleri bulunan lahitler sır gibi saklanıp özel olarak getirilen konteynırlara yüklenerek yeni müzeye taşındı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sit alanı olarak ilan ettiği İznik Hisardere mevkiinde bulunan zeytinlikte tarih fışkırmaya devam ediyor. Öncesinde 2 lahit'in çıktığı alanda 2 lahit ve bir mozaik daha çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen özel yetkili arkeologlar bölgede inceleme yaptıktan sonra vinçlerle konteynırlar alana sokuldu. İnsan motifleri bulunan iki lahit üzerleri örtü ile kapatılıp vinçle bulundukları yerden kaldırılıp konteynerlere yerleştirildi.

İddiaya göre lahitlerin Roma döneminden önemli bir komutanın ve eşinin mezarının olduğu öğrenildi. Lahitlerin içerisinde 2 ayrı iskeletin olduğu önemli eserlerin çıkıp çıkmadığı ise bakanlık tarafından açıklanacağı bildirildi.

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