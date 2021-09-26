Jandarmadan nefes kesen operasyon! 101 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul genelinde Extacy adlı uyuşturucu maddeyi piyasaya sürme hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda durdurulan şüphelilere ait aracın bagaj bölümünde özel olarak yapılmış bir bölmeye gizli vaziyette 101 bin adet Extacy hap ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 3 şüphelinin yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri şehir genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma'nın 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Sarıyer'de sevk edeceği tespit edildi.

Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi taşıdıkları ve dağıtımını yaptıkları aracı da tespit eden ekipler, yakın takibe başladı. Şüphelilerin olası güzergâhlarını kontrol altına alan Jandarma ekipleri, "Dur" ihtarına uymayan şüphelileri Uskumruköy kavşağında durdurdu. Araçtan indirilerek etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı.

BAGAJA ÖZEL BÖLME

Narkotik köpeği 'AvcI'nın da katıldığı aramada aracın bagajına özel olarak bir bölme yapıldığı ve bu bölmeye gizlenmiş halde 101 bin adet Extacy hap ele geçirildi.

Yakalanan H.C. ve S.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.