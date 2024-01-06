Kadıköy'de kaçırılan servis minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kadıköy'de geçtiğimiz gün kaçırılan servis minibüsüyle ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı. Servisin içinde kaydedilen görüntülerde, okul servisini kaçıran şahsın panikle bağıran öğrencilere “Siz korkmayın, araç lazım” dediği görüldü.
Yaptığı çalışma ile şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, şüphelinin daha önceden mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan 13 kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin bekar olduğu ve işsiz olduğu da belirlendi.
Yapılan incelemelerde, şüphelinin kaçırdığı okul servisini terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği, sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya gittiği öğrenildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemeleri biten Tolga N. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Öte yandan, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Servis minibüsünün iç kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın servis minibüsünün şoför koltuğunda oturduğu görülüyor. Öğrenciler panikle bağrışırken şahıs, "Siz korkmayın, araç lazım" dediği görülüyor.
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