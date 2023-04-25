Kadının rahmi alınmadan 5 kilo ağırlığındaki 13 adet miyom çıkarıldı | Video
Van’da erken doğum riski nedeniyle hastanede takip edilen kadının rahminden en büyüğü 20 santimetre olmak üzere 5 kilo ağırlığında 13 adet miyom başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.
Dünyaya gelen ve Muhammed Çınar ismi verilen bebek, 75 gün hastanenin yoğun bakımında izlendikten sonra sağlıklı bir şekilde annesine teslim edildi. Anne Arvas, şu an 6 aylık olan bebeğiyle birlikte operasyonu gerçekleştiren doktorları ziyaret etti. Burada kontrolleri de yapılan anne, alınan miyomlara rağmen rahminin sağlıklı olması nedeniyle yeniden gebelik planlayabilecek.
"SAĞLIKLI BİR BEBEK DÜNYAYA GELDİ"
Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olduğunu belirtti. Hastanenin Van'ın yanı sıra bölge illerine hizmet verdiğini ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Uzun bir süredir bebek sahibi olmak isteyen bir annenin bu umuduna sebep olduğumuz için çok mutluyuz. Hekimlerimizin başarılı ameliyatı sonucu sağlıklı bir bebek dünyaya geldi. Aynı zamanda annenin bebek sahibi olamama sorunu da ortadan kaldırılmış oldu" dedi.
"TEKRAR GEBELİK PLANLAYABİLİR"
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Erhan Hanlıgil ise, hastanın rahminde en büyüğü 20 santimetre olmak üzere 13 adet miyomun çıkarıldığını belirterek, "Miyomların toplam ağırlığı ise 5 kilogramdı. Riskli gebelik olarak takip ettiğimiz hasta kasım ayı içerisinde acil ameliyata aldık ve 13 miyom çıkardık. Bebeğimiz de 1 kilo 400 gram olarak doğmuştu. Bebeği 75 gün boyunca yoğun bakım servisinde takip ettik. Şimdi 6,5 kilogram oldu ve ziyaretimize geldi. Hastamızın kontrollerine baktık, rahminde herhangi bir sorun yok. Kendisi 2-3 yıl sonra tekrar gebelik planlayabilir. Bu sürede gerekli takiplerini yapacağız. Hem hastamız hem de bizler çok mutluyuz" diye konuştu.
Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Hülya Arvas isimli anne de, riskli ameliyat sonrası tekrar sağlığına kavuştuğunu söyledi. Yeniden anne olabileceği için de ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Arvas, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.
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