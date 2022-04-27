Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Kadir gecesi özel duası Nihat Hatipoğlu | Video
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Kadir Gecesi'nde okunacak dua ve zikirleri Prof. Dr. Hatipoğlu tarafından paylaşıldı! Ramazan ayının son on gününde arayınız denilen ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde nasıl namaz kılınır, nasıl dua edilir? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kadir Gecesi özel duasını paylaştı.