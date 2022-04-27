Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı | Video

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Kadir Gecesi duası ve zikirleri, bu geceyi en verimli ve faydalı şekilde geçirmek isteyenler tarafından ilgiyle inceleniyor. Kadir Gecesi okunacak dualar, milyonlarca Müslümanın Yüce Allah'a el açarak dualarda buluşacağı bu kıymetli gecenin öncesine araştırılıyor. Peygamber efendimizin Kadir Gecesi duası ile bu duanın anlamı merak ediliyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı?" sorusunu ATV'de yayınladı.