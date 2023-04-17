Kadir Gecesi nedir ve ne olmuştur? Kadir gecesi ne yapmalı? İşte, Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri... | Video

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilen, ayetlerde ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olarak vurgulanan mühim bir gecedir. Kadir (kadr) kelime olarak '' hüküm, şeref, güç, yücelik'' anlamlarını taşır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu geceden bahsedilmiştir. Kadir Gecesi nedir, Kadir Gecesi ne oldu soruları da Ramazan ayının yirmi yedinci günü yine akıllara geldi. Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri nelerdir? Ramazan ayının son on gününde arayınız denilen ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde nasıl namaz kılınır, nasıl dua edilir? Kadir Gecesi'nde okunacak dua ve zikirleri Prof. Dr. Hatipoğlu tarafından paylaşıldı...