Video Yaşam Kafkasör Yaylası beyaza büründü. Muhteşem manzara böyle görüntülendi | Video
Kafkasör Yaylası beyaza büründü. Muhteşem manzara böyle görüntülendi | Video

Kafkasör Yaylası beyaza büründü. Muhteşem manzara böyle görüntülendi | Video

24.12.2021 | 09:47

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Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasının ardından kartpostallık görüntülerin oluştu.

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Artvin'in ünlü turizm merkezi Kafkasör Yaylası da karla kaplandı. İl merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası, her mevsim olduğu gibi kışın da ziyaretçilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı yayla, doyumsuz manzaralar ortaya koyuyor.

Ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçlarıyla kaplı yaylanın karlı halini havadan görüntülendi. Ormanlıklar içinde yer alan mesire alanları görenleri kendine hayran bıraktı.

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