Video Yaşam Kağıthane suikastinde yeni detaylar... 4 şüpheli adliyeye sevk edildi! | Video
Kağıthane suikastinde yeni detaylar... 4 şüpheli adliyeye sevk edildi! | Video

Kağıthane suikastinde yeni detaylar... 4 şüpheli adliyeye sevk edildi! | Video

23.08.2024 | 13:14

İstanbul Kağıthane’de Filistinli iş insanına suikastle ilgili Romanya’da yakalanan asıl şüphelilere yardım yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yurtdışında yakalanan 3 firariyle birlikte hareket ettikleri ve onlara kalacak yer temininde yardım ettikleri öne sürüldü. Olayın 2 yıl önce İsrail’de iş adamının galerisine yönelik saldırıdan başladığı ve o saldırıda yaralanan Fadı M.’nin kardeşinin de öldürüldüğü öne sürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kağıthane'de 18 Ağustos Pazar günü Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir'e yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Anas El Abd Qadir hayatını kaybederken Eray K. ve Fadı M. yaralanmıştı. Olayda ifadesin başvurulan Eray K. 1 kişiyi gördüğüne ve o şüphelinin caddede kendini bekleyen araçla kaçarak olay yerinden uzaklaştığını anlatmıştı. O ifadenin ardından İstanbul Polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

3 ARABA DEĞİŞTİRDİLER
Yapılan çalışmalarda önce şüphelinin bindiği araç ardından da aracı kiralayan kişi tespit edildi. Şüpheliler izlerini kaybettirmek için 3 farklı otomobil kullanmıştı. İncelenen kamera görüntülerinden şüphelinin Şişli'de kaldığı adres belirlendi. Zamanla yarışan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliler yüzlerce saat süren kamera inceleyerek tespit etmeyi başardı. Yurtdışına kaçan 3 şüpheli Romanya'da yakalanırken onlara burada yardım eden 4 kişi ise İstanbul'da gözaltına alındı.

OLAY ÖNCESİ VE SONRASI ADIM ADIM DETAYLAR
Cinayet Büro Amirliğinin yaptığı çalışmaların detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheliler kaldıkları adresten 5 kişi olarak çıkıyor ve beyaz bir araca biniyorlar. Ardından bu aracı Başakşehir'de bir viyadük altında olay yerine giden araçla değiştirip 3 kişi o cipe biniyor. Ciple olay yerine gelen şüphelilerden biri inip olayı gerçekleştiriyor ve ardından aynı araçla olay yerinden kaçıyorlar.

HER ŞEY PLANLANMIŞ
Bu sırada İstanbul Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Leys E. Ve Muahmmed M. evden çıktıkları araçla hiç durmadan Kirklareli'ne doğru yola çıktı. Olay yerinden kaçan şüphelilerde olay sırasında kullandıkları cipi Başakşehir'de bir sokağa bırakıp Mercedes marka araçla Kırklareli'ne doğru yola koyuldu.

O ŞÜPHELİLER 20 DK FARKLA KAÇMIŞ
3 Şüpheli Tekirdağ'a geldiklerinde aracı yol kenarına çekip yaktılar ve Leys E.'nin getirdiği araçla sınıra kadar gidip gece 00:42 sıralarında sınırdan çıkış yaptıkları tespit edildi. Cinayet Büro ekipleri bu tespitleri adım adım yaparken yanan aracın dumanını bile gördü ancak 20 dakikalık bir farkla şüphelilerin yurdışına çıkış yaptıkları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ekipler yüzlerce saat süren kamera incelemesinde yurtdışına kaçan suikastçilere yardım eden Leys E. Ve Muhammed M. ile birlikte kalacak yer konusunda yardım ettiği öne sürülen İbrahim A. ile Pelin Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Motosikletiyle otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi | Video 01:17
Motosikletiyle otomobile çarpıp metrelerce sürüklendi | Video 23.08.2024 | 13:20
Hızlı girdikleri virajda panelvanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 00:52
Hızlı girdikleri virajda panelvanın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video 23.08.2024 | 13:20
Kağıthane suikastinde yeni detaylar... 4 şüpheli adliyeye sevk edildi! | Video 00:38
Kağıthane suikastinde yeni detaylar... 4 şüpheli adliyeye sevk edildi! | Video 23.08.2024 | 13:14
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01:54
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 23.08.2024 | 12:58
Eski sevgili görüntüleri izlediğinde şoka girdi: 4 köpeğe kan donduran işkence! | Video 01:20
Eski sevgili görüntüleri izlediğinde şoka girdi: 4 köpeğe kan donduran işkence! | Video 23.08.2024 | 12:42
Beyoğlu’nda turistin çantasını çalan 3 kadın kamerada! 01:24
Beyoğlu'nda turistin çantasını çalan 3 kadın kamerada! 23.08.2024 | 12:03
Ankara’da metro istasyonunda hırsızlara yönelik nefes kesen operasyon 02:12
Ankara'da metro istasyonunda hırsızlara yönelik nefes kesen operasyon 23.08.2024 | 12:06
’Çocuklarımızın kafasına ne kadar az bilgi tıkarsak o kadar başarılı olacağına inanıyoruz’ 02:32
'Çocuklarımızın kafasına ne kadar az bilgi tıkarsak o kadar başarılı olacağına inanıyoruz' 23.08.2024 | 11:19
Düzce’deki dehşete düşüren kaza kamerada... Hafriyat kamyonun altında kaldılar, 1 ölü, 1 yaralı! 00:55
Düzce'deki dehşete düşüren kaza kamerada... Hafriyat kamyonun altında kaldılar, 1 ölü, 1 yaralı! 23.08.2024 | 11:10
Karısını alışverişe gitmek için aldığı otomobilinde kıskançlık tartışmasında öldürmüş 01:07
Karısını alışverişe gitmek için aldığı otomobilinde "kıskançlık" tartışmasında öldürmüş 23.08.2024 | 11:14
Viyadükten kopan beton parça araçların arasına düştü: Ölümden manevra ile böyle kurtuldu | Video 00:16
Viyadükten kopan beton parça araçların arasına düştü: Ölümden manevra ile böyle kurtuldu | Video 23.08.2024 | 10:58
Aksaray’da hamile mimara bıçaklı saldırı! Şantiye sahibi dehşeti yaşattı 04:58
Aksaray'da hamile mimara bıçaklı saldırı! Şantiye sahibi dehşeti yaşattı 23.08.2024 | 10:55
Kız kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! | Video 01:25
Kız kardeşine kötü davranan eniştesini öldürdü! | Video 23.08.2024 | 10:47
Pendik’te iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı | Video 01:26
Pendik'te iş yerine silahlı saldırı: 4 yaralı | Video 23.08.2024 | 10:43
Mersin’de internet üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon | Video 01:06
Mersin’de internet üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon | Video 23.08.2024 | 10:17
Van’da kontrolden çıkan kamyın uçurumun kenarında son anda durdu: 2 yaralı 00:28
Van'da kontrolden çıkan kamyın uçurumun kenarında son anda durdu: 2 yaralı 23.08.2024 | 10:06
Bursa’da bekçileri görünce tabancayı kaldırıma atan şahıs yakalandı 00:40
Bursa'da bekçileri görünce tabancayı kaldırıma atan şahıs yakalandı 23.08.2024 | 10:11
İzmir’de iş yerine çöken şehir eşkıyalarına operasyon: 6 tutuklama | Video 01:01
İzmir'de iş yerine çöken şehir eşkıyalarına operasyon: 6 tutuklama | Video 23.08.2024 | 10:05
İnşaat görevlisini silahla rehin alan hırsızlar 800 bin liralık malzemeyi böyle çaldı | Video 06:07
İnşaat görevlisini silahla rehin alan hırsızlar 800 bin liralık malzemeyi böyle çaldı | Video 23.08.2024 | 09:56
Bolu’daki orman yangınını hasar gören alan böyle görüntülendi | Video 03:52
Bolu'daki orman yangınını hasar gören alan böyle görüntülendi | Video 23.08.2024 | 09:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA