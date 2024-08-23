Kağıthane suikastinde yeni detaylar... 4 şüpheli adliyeye sevk edildi! | Video 23.08.2024 | 13:14 İstanbul Kağıthane’de Filistinli iş insanına suikastle ilgili Romanya’da yakalanan asıl şüphelilere yardım yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yurtdışında yakalanan 3 firariyle birlikte hareket ettikleri ve onlara kalacak yer temininde yardım ettikleri öne sürüldü. Olayın 2 yıl önce İsrail’de iş adamının galerisine yönelik saldırıdan başladığı ve o saldırıda yaralanan Fadı M.’nin kardeşinin de öldürüldüğü öne sürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane'de 18 Ağustos Pazar günü Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir'e yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Anas El Abd Qadir hayatını kaybederken Eray K. ve Fadı M. yaralanmıştı. Olayda ifadesin başvurulan Eray K. 1 kişiyi gördüğüne ve o şüphelinin caddede kendini bekleyen araçla kaçarak olay yerinden uzaklaştığını anlatmıştı. O ifadenin ardından İstanbul Polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı.3 ARABA DEĞİŞTİRDİLERYapılan çalışmalarda önce şüphelinin bindiği araç ardından da aracı kiralayan kişi tespit edildi. Şüpheliler izlerini kaybettirmek için 3 farklı otomobil kullanmıştı. İncelenen kamera görüntülerinden şüphelinin Şişli'de kaldığı adres belirlendi. Zamanla yarışan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliler yüzlerce saat süren kamera inceleyerek tespit etmeyi başardı. Yurtdışına kaçan 3 şüpheli Romanya'da yakalanırken onlara burada yardım eden 4 kişi ise İstanbul'da gözaltına alındı.OLAY ÖNCESİ VE SONRASI ADIM ADIM DETAYLARCinayet Büro Amirliğinin yaptığı çalışmaların detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheliler kaldıkları adresten 5 kişi olarak çıkıyor ve beyaz bir araca biniyorlar. Ardından bu aracı Başakşehir'de bir viyadük altında olay yerine giden araçla değiştirip 3 kişi o cipe biniyor. Ciple olay yerine gelen şüphelilerden biri inip olayı gerçekleştiriyor ve ardından aynı araçla olay yerinden kaçıyorlar.HER ŞEY PLANLANMIŞBu sırada İstanbul Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden Leys E. Ve Muahmmed M. evden çıktıkları araçla hiç durmadan Kirklareli'ne doğru yola çıktı. Olay yerinden kaçan şüphelilerde olay sırasında kullandıkları cipi Başakşehir'de bir sokağa bırakıp Mercedes marka araçla Kırklareli'ne doğru yola koyuldu.O ŞÜPHELİLER 20 DK FARKLA KAÇMIŞ3 Şüpheli Tekirdağ'a geldiklerinde aracı yol kenarına çekip yaktılar ve Leys E.'nin getirdiği araçla sınıra kadar gidip gece 00:42 sıralarında sınırdan çıkış yaptıkları tespit edildi. Cinayet Büro ekipleri bu tespitleri adım adım yaparken yanan aracın dumanını bile gördü ancak 20 dakikalık bir farkla şüphelilerin yurdışına çıkış yaptıkları tespit edildi.4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİEkipler yüzlerce saat süren kamera incelemesinde yurtdışına kaçan suikastçilere yardım eden Leys E. Ve Muhammed M. ile birlikte kalacak yer konusunda yardım ettiği öne sürülen İbrahim A. ile Pelin Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.