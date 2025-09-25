Kağıthane'de İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada | Video
Kağıthane'de iddiaya göre, eşi Esin G. (29) ve kızı H.G. (7) ile İETT otobüsüne binmek isteyen Ceyhun G. (29) ücreti uygulamadaki karekodla ödemek istedi. Ancak İstanbulkart uygulaması açılmayınca aile ödemeyi yapamadı. Şoför Nurettin Akyol (34), Ceyhun G.’ye kart basmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya kavgaya dönüşürken yanlarındaki çocuk ağlamaya başladı. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
