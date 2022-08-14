Video Yaşam Kağıthane’de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp otomobiline taşla böyle saldırdılar | Video
Kağıthane’de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp otomobiline taşla böyle saldırdılar | Video

Kağıthane’de motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövüp otomobiline taşla böyle saldırdılar | Video

14.08.2022 | 08:27

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Kağıthane’de motosiklet ile önünü kestikleri otomobilin sürücüsünü darbeden şüpheliler, hınçlarını alamayınca otomobile taşla saldırdılar. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şüpheli alacaklı oldukları kişinin önünü motosikletle kesti. Daha sonra otomobil sürücüsünü aşağı indiren şüpheliler sürücüyü aralarına alarak darbetmeye başladı. Sürücüyü tekme tokat öldüresiye döven saldırganlar, hınçlarını alamayınca, otomobile de saldırmaya başladılar.

DEFALARCA TAŞLARLA OTOMOBİLE SALDIRDILAR
Yerde buldukları taşlarla ve metal eşyalarla otomobile saldıran şüpheliler defalarca otomobile vurdular. Bir türlü sakinleşmeyen şüphelilerden 2'si otomobilin üzerine çıkarak zıplamaya başladı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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