Kahramankazan'da kontrolden çıkan otomobil levha direğine çarptı: 1 ölü | Video
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yön levha direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada, aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
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