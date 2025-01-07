Video Yaşam Kahramankazan'da kontrolden çıkan otomobil levha direğine çarptı: 1 ölü | Video
Kahramankazan'da kontrolden çıkan otomobil levha direğine çarptı: 1 ölü | Video

Kahramankazan'da kontrolden çıkan otomobil levha direğine çarptı: 1 ölü | Video

07.01.2025 | 08:22

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yön levha direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada, aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Çevreyolu Saray Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DOR 673 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yön levha direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü cenaze arabasıyla morga götürülürken polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kahramankazan’da kontrolden çıkan otomobil levha direğine çarptı: 1 ölü | Video 00:24
Kahramankazan'da kontrolden çıkan otomobil levha direğine çarptı: 1 ölü | Video 07.01.2025 | 08:22
Hakkari’de 42 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 00:48
Hakkari'de 42 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 07.01.2025 | 08:22
Pendik’te drift atan kadın sürücüye para cezası | Video 00:29
Pendik’te drift atan kadın sürücüye para cezası | Video 06.01.2025 | 16:17
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü | Video 00:58
DEM Parti İmralı heyeti AK Parti ile görüştü | Video 06.01.2025 | 15:41
Husumetlisini lobiye çağırıp silahlı saldırı düzenlediler | Video 00:34
Husumetlisini lobiye çağırıp silahlı saldırı düzenlediler | Video 06.01.2025 | 15:41
Milyonluk motor yatlar, yük gemileri ile Marmaris’e getirildi | Video 00:47
Milyonluk motor yatlar, yük gemileri ile Marmaris’e getirildi | Video 06.01.2025 | 15:40
Kocaeli’nde kaldırımdaki cinayet anı kamerada | Video 01:10
Kocaeli'nde kaldırımdaki cinayet anı kamerada | Video 06.01.2025 | 15:08
Ankara’da başıboş köpek dehşeti! Yere düşen vatandaşı defalarca kez ısırdılar | Video 06:29
Ankara’da başıboş köpek dehşeti! Yere düşen vatandaşı defalarca kez ısırdılar | Video 06.01.2025 | 14:35
Kocaeli’de korkunç cinayet! Herkesin gözü önünde öldürdü | Video 01:02
Kocaeli'de korkunç cinayet! Herkesin gözü önünde öldürdü | Video 06.01.2025 | 13:40
Esenyurt’ta marketten çıkan kız çocuğuna araç çarptı | Video 03:33
Esenyurt’ta marketten çıkan kız çocuğuna araç çarptı | Video 06.01.2025 | 13:40
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur son günlerini bu evde geçirdi | Video 01:03
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur son günlerini bu evde geçirdi | Video 06.01.2025 | 12:25
Apartmanlara giren hırsız kadınlar 2 farklı mahallede güvenlik kamerasına yakalandı | Video 00:57
Apartmanlara giren hırsız kadınlar 2 farklı mahallede güvenlik kamerasına yakalandı | Video 06.01.2025 | 12:24
Müzisyen olmak istiyordu kaynakçı oldu, geliştirdiği ilginç gitar dikkat çekti | Video 03:56
Müzisyen olmak istiyordu kaynakçı oldu, geliştirdiği ilginç gitar dikkat çekti | Video 06.01.2025 | 12:24
Kopan eli saatler süren ameliyat ile dikildi: Doktoruma bu elimle mangal yapacağım | Video 05:47
Kopan eli saatler süren ameliyat ile dikildi: "Doktoruma bu elimle mangal yapacağım" | Video 06.01.2025 | 12:24
Şantiyede kalp krizi geçiren işçi bir anda böyle yere yığıldı | Video 01:27
Şantiyede kalp krizi geçiren işçi bir anda böyle yere yığıldı | Video 06.01.2025 | 12:24
Çalışır halde bıraktıkları çamaşır makinesi kapının açılmasını engelleyince, evlerine giremediler | Video 02:38
Çalışır halde bıraktıkları çamaşır makinesi kapının açılmasını engelleyince, evlerine giremediler | Video 06.01.2025 | 11:20
Metrobüste Topkapı - Küçükçekmece arası 16 ayda açılmıştı, Yenibosna istasyonu 6 ayda yapılamadı | Video 06:29
Metrobüste Topkapı - Küçükçekmece arası 16 ayda açılmıştı, Yenibosna istasyonu 6 ayda yapılamadı | Video 06.01.2025 | 11:18
Sokak köpeklerinin kediyi parçaladığı anlar kamerada | Video 00:40
Sokak köpeklerinin kediyi parçaladığı anlar kamerada | Video 06.01.2025 | 11:16
Niğde’de otobüs TIR’a çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video 01:34
Niğde'de otobüs TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video 06.01.2025 | 10:28
Kırşehir’de aşırı sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 18 yaralı | Video 00:32
Kırşehir'de aşırı sis nedeniyle zincirleme kaza: 3 ölü, 18 yaralı | Video 06.01.2025 | 10:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA