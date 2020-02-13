Kahramanmaraş'ta kar sevinci | Video

Kahramanmaraş’ta gece yarısı etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 9 ilçede eğitim öğretime ara verilirken, yoğun kar en çok çocukları olduğu kadar büyükleri de sevindirdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yer yer 30 santimetreyi bulunan karı gören 48 yaşındaki Hacı Hasan Ceran, kar banyosu yaptı. Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesinde Mehmet Karavelli, traktörün arkasına bağladığı şişme botla çocukları çekerek doyasıya eğleme fırsatı buldular.