Video Yaşam Kahveyi basıp silahla havaya ateş ettiler! Korku dolu anlar kamerada | Video
Kahveyi basıp silahla havaya ateş ettiler! Korku dolu anlar kamerada | Video

Kahveyi basıp silahla havaya ateş ettiler! Korku dolu anlar kamerada | Video

12.04.2024 | 08:34

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde motosikletle bir kahveye gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerisinde tabanca ile havaya doğru ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, Şeyh Şamil Mahallesi 514. Sokak'ta sabah saatlerinde kahve önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Akşam saatlerinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerine girerek kardeşini kimin bıçakladığını sorup tabanca ile havaya doğru birkaç el ateş edip dışarı çıktı. Şüpheliler, daha sonra kahvenin önünde birkaç el daha havaya doğru ateş edip geldikleri motosikletle uzaklaştı. Olayda yaralanan olmazken panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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