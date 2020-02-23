Video Yaşam Kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle bisiklet tamircisine böyle girdi | Video

Kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle bisiklet tamircisine böyle girdi | Video

Kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle bisiklet tamircisine böyle girdi | Video
23.02.2020 | 18:15

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bisiklet tamir dükkanına giren otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin ediliyor. İşyeri sahibi Ali Ay'ın bir gün önce umreye gittiği için dükkanını açmadığı bildirildi.Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay sabah saatlerinde Kaza Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Üniversite istikametinden Bayır Mezarlığı istikametine seyir halindeki Yılmaz Yavuz un kullandığı 07 TT 132 plakalı otomobilin aniden yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bisiklet tamir dükkanına daldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahale vatandaşlar ve hasta taşımakta olan bir ambulanstaki görevliler tarafından yapılan otomobil sürücüsü hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kalbi duran Yılmaz Yavuz'u hayata döndürme çabaları sonuç vermedi. Diğer taraftan bisiklet tamirciliği yapan Ali Ay ın eşi, kocasının her gün işyerini erken saatte açtığını, önceki akşam Umreye gittiği için işyerinin kapalı olduğunu bu sayede faciadan dönüldüğünü söyledi

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kazada, adacın yoldan çıkıp tamirci dükkanına girdiği anlar saniye saniye kaydedildi.

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