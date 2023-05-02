Video Yaşam Kamyonet hırsızı hurdacı yakalandı | Video
Kamyonet hırsızı hurdacı yakalandı | Video

Kamyonet hırsızı hurdacı yakalandı | Video

02.05.2023 | 14:00

İstanbul Bayrampaşa, Ümraniye, Kağıthane ve Gaziosmanpaşa’da park halindeyken çalınan 4 kamyoneti Gebze’de oto hurdacılığı yapan Veysel K.’nın çaldığı belirlendi. Çaldığı bir kamyonette gözaltına alınan hurdacı Veysel K.’nın 34 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Kağıthane, Bayrampaşa, Ümraniye ve Gaziosmanpaşa'da meydana gelen park halindeki kamyonetlerin çalınma olayları üzerine polis soruşturması başlatıldı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, bazı olaylarda kamyonetlerin çalınma anlarının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini tespit etti.

Çalınan kamyonetlerin İstanbul dışına çıkarıldığını belirledi. Polis araçların götürüldüğünü tespit ettiği Kocaeli'nde operasyon düzenledi.

OPERASYON ANLARI POLİS KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Gebze'de düzenlenen baskında şüpheli Veysel K. gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı anlar polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelinin çalınan kamyonetlerin kasalarını ayırarak ayrıca depoladığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden 40 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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