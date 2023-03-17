Kamyonet kavşakta hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı | Video 17.03.2023 | 09:24 Samsun'da kamyonun kavşakta hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı Derecik Kavşağı'nda saat 06.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Fakiroğlu idaresindeki kamyon kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Hamza Macit yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan Ali Dilli (37) ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.