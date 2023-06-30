Video Yaşam Kamyonetten indirilirken firar etti... Boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı | Video
Kamyonetten indirilirken firar etti... Boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı | Video

Kamyonetten indirilirken firar etti... Boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı | Video

30.06.2023 | 13:55

Ülkemizde Kurban Bayramı’nın klasiklerinden birisi haline gelen kurbanların kaçış görüntüleri Erzurum’da da yaşandı. Boğanın firarı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Erzurum'da sahipleri tarafından kamyonetten indirilen bir boğa ani bir refleksle kaçmayı başardı. Sahiplerinin elinden kaçan boğa zaman zaman çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken bazen de filmleri aratmayan sahnelere sebep oldu. Vatandaşların da boğayı yakalamak için desteğe gelmesi de çare olmadı. Kaçak boğa bir ara kendisini yakalamak isteyen kişiyi metrelerce yerde sürüklendi. Daha sonra bir oto tamirhanesine giren hayvan bir anda içerdekileri şoka soktu. Tamirhanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde boğanın içerde bir süre gezindiği ve daha sonra sahipleri gelince tekrar kaçmaya çalıştığı görüldü.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kaçan boğa yakalanana kadar heyecan dolu anlar yaşattı. Boğayı yakalamak isteyen bir kişi boynuzlarından tutunca metrelerce yerde sürüklendi. Ancak boğanın inadına fazla dayanamadı. Daha da öfkelenen boğa, bu defa otomobil tamirhanesine girdi. İçerdeki müşteriler ve çalışanlar bir anda karşılarında boğayı görünce saklanacak yer aradılar. İşyerinin güvenlik kameralarında saniye saniye kayıt altına alınan görüntülerin sonunda ise boğanın sahipleri gelerek dışarı kaçmak isteyen boğayı yakaladıkları görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kamyonetten indirilirken firar etti... Boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı | Video 01:07
Kamyonetten indirilirken firar etti... Boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı | Video 30.06.2023 | 13:55
Adıyaman’da saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu | Video 00:39
Adıyaman'da saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu | Video 30.06.2023 | 13:48
Katar’dan gelen aile otomobilleriyle çekiciye arkadan çarptı: 4 yaralı | Video 01:23
Katar'dan gelen aile otomobilleriyle çekiciye arkadan çarptı: 4 yaralı | Video 30.06.2023 | 13:32
İzmir’de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu | Video 02:17
İzmir'de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu | Video 30.06.2023 | 13:35
Hatay’da feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu | Video 01:00
Hatay'da feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu | Video 30.06.2023 | 13:32
Başına kutu geçirerek bisiklet çaldı | Video 03:12
Başına kutu geçirerek bisiklet çaldı | Video 30.06.2023 | 12:01
Hacıların yurda dönüşü başladı | Video 02:10
Hacıların yurda dönüşü başladı | Video 30.06.2023 | 12:42
Boğulduğu düşünülen üç çocuktan ikisi 80 kilometre uzakta sağ bulundu | Video 01:24
Boğulduğu düşünülen üç çocuktan ikisi 80 kilometre uzakta sağ bulundu | Video 30.06.2023 | 12:42
Nesli tehlike altında olan su samuru böyle görüntülendi | Video 00:21
Nesli tehlike altında olan su samuru böyle görüntülendi | Video 30.06.2023 | 12:42
Zabıtaların yakaladığı dilenci yürüteçle geldi, yürüyerek çıktı | Video 01:05
Zabıtaların yakaladığı dilenci yürüteçle geldi, yürüyerek çıktı | Video 30.06.2023 | 13:03
TEM’de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 00:15
TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 30.06.2023 | 12:42
7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 00:15
7 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 30.06.2023 | 12:16
Boşanma aşamasındaki eşi başından vurdu, 7 gün sonra hastanede öldü | Video 01:14
Boşanma aşamasındaki eşi başından vurdu, 7 gün sonra hastanede öldü | Video 30.06.2023 | 12:02
Esenyurt’ta 5 katlı binadan alevler yükseldi: Yangın 2 binaya daha sıçradı | Video 02:50
Esenyurt’ta 5 katlı binadan alevler yükseldi: Yangın 2 binaya daha sıçradı | Video 30.06.2023 | 12:00
Sultangazi’de iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video 01:43
Sultangazi'de iki grup arasında yumruklu kavga kamerada | Video 30.06.2023 | 11:17
Trabzon’da taksici cinayeti! Yayla yolunda camları kırılmış aracın içerisinde bulundu | Video 01:48
Trabzon'da taksici cinayeti! Yayla yolunda camları kırılmış aracın içerisinde bulundu | Video 30.06.2023 | 10:44
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı | Video 02:03
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 3 yaralı | Video 30.06.2023 | 10:43
Kız meselesi yüzünden dükkan basıp böyle kurşun yağdırdılar: 1 ağır yaralı | Video 02:57
Kız meselesi yüzünden dükkan basıp böyle kurşun yağdırdılar: 1 ağır yaralı | Video 30.06.2023 | 09:56
Cüzdanı çalınan genç 16 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıktı | Video 01:31
Cüzdanı çalınan genç 16 katlı ağır hasarlı binanın çatısına çıktı | Video 30.06.2023 | 09:56
Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi | Video 04:22
Kars’ta emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi | Video 30.06.2023 | 09:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA