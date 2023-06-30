Kamyonetten indirilirken firar etti... Boğanın kaçışı film sahnelerini aratmadı | Video
Ülkemizde Kurban Bayramı’nın klasiklerinden birisi haline gelen kurbanların kaçış görüntüleri Erzurum’da da yaşandı. Boğanın firarı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kaçan boğa yakalanana kadar heyecan dolu anlar yaşattı. Boğayı yakalamak isteyen bir kişi boynuzlarından tutunca metrelerce yerde sürüklendi. Ancak boğanın inadına fazla dayanamadı. Daha da öfkelenen boğa, bu defa otomobil tamirhanesine girdi. İçerdeki müşteriler ve çalışanlar bir anda karşılarında boğayı görünce saklanacak yer aradılar. İşyerinin güvenlik kameralarında saniye saniye kayıt altına alınan görüntülerin sonunda ise boğanın sahipleri gelerek dışarı kaçmak isteyen boğayı yakaladıkları görülüyor.
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