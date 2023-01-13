Video Yaşam Kan donduran intikam: Döner kesen ustaya kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada | Video
Kan donduran intikam: Döner kesen ustaya kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada | Video

Kan donduran intikam: Döner kesen ustaya kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada | Video

13.01.2023 | 11:18

Erzurum'da inanılmaz bir olay yaşandı. İki genç, bir yıl önce kendilerini bıçaklayan döner ustasını gözünden vurarak yaraladı. Dehşet anları kameraya böyle yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kan donduran intikam: Döner kesen ustaya kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada | Video 03:27
Kan donduran intikam: Döner kesen ustaya kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada | Video 13.01.2023 | 11:18
Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 00:27
Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 13.01.2023 | 11:21
Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky havalandı | Video 00:22
Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky havalandı | Video 13.01.2023 | 10:39
İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 21 gözaltı | Video 01:04
İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 21 gözaltı | Video 13.01.2023 | 10:38
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 00:52
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 13.01.2023 | 10:40
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 00:52
Bıçakla markete giren gaspçıyı müşteri etkisiz hale getirdi | Video 13.01.2023 | 10:34
’Karadeniz Gazı’nı dağıtacak ikinci hazne de denize indirildi | Video 01:57
'Karadeniz Gazı'nı dağıtacak ikinci hazne de denize indirildi | Video 13.01.2023 | 10:34
Hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı: 1 yaralı | Video 02:38
Hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı: 1 yaralı | Video 13.01.2023 | 10:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 05:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 13.01.2023 | 10:25
İzmir’de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 00:53
İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 13.01.2023 | 09:59
Otomobilin tramvay durağına çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 01:12
Otomobilin tramvay durağına çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu | Video 13.01.2023 | 10:01
Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video 03:18
Seyir halindeki İETT otobüsünün tekerleği fırladı | Video 13.01.2023 | 10:03
Tarihi İshak Paşa Sarayı 295 bin ziyaretçiyle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı | Video 05:52
Tarihi İshak Paşa Sarayı 295 bin ziyaretçiyle tüm zamanların ziyaretçi rekorunu kırdı | Video 13.01.2023 | 09:48
Nemrut Krater Gölü iki mevsimi bir arada yaşatıyor | Video 06:35
Nemrut Krater Gölü iki mevsimi bir arada yaşatıyor | Video 13.01.2023 | 09:48
Isınmak için yaktığı ateş pahalıya patladı | Video 02:17
Isınmak için yaktığı ateş pahalıya patladı | Video 13.01.2023 | 09:47
Sosyal medyada büyük ilgi gören kurye piyanist bu kez sahnede çaldı | Video 02:53
Sosyal medyada büyük ilgi gören kurye piyanist bu kez sahnede çaldı | Video 13.01.2023 | 09:21
İzmir’de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 01:00
İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 13.01.2023 | 09:19
Nevşehir’de 9 katlı binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi | Video 02:43
Nevşehir'de 9 katlı binada çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi | Video 13.01.2023 | 08:58
İstiklal saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi | Video 00:37
İstiklal saldırısı sanığı Hazni Gölge adliyeye sevk edildi | Video 13.01.2023 | 09:11
Kuşadası’nda sahte belgelerle kamu arazisi işgaline 4 tutuklama | Video 00:32
Kuşadası'nda sahte belgelerle kamu arazisi işgaline 4 tutuklama | Video 13.01.2023 | 08:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA