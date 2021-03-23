Video Yaşam Kars Çayı taştı, ağaçlar sular altında kaldı | Video

Kars Çayı taştı, ağaçlar sular altında kaldı | Video

Kars Çayı taştı, ağaçlar sular altında kaldı | Video
23.03.2021 | 10:48

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Meteorolojinin sel baskınlarına karşı uyarıda bulunduğu Kars’ta yağan yağmur ve eriyen kar, Kars Çayı’nın taşmasına neden oldu. Taşan çay çok sayıda ağacı sular altında bıraktı.

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Kars'ta havaların ısınması nedeniyle karların erimesi ve etkili olan yağış Kars Çayı'nı taşırdı. Kentte etkili olan lodos ve yağan yağmur, karların hızlı erimesine neden oldu. Eriyen karlar Kars Çayı'nın taşırırken, çay kenarında bulunan ağaçlık alanlar ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Kars Çayı'nın taştığını belirten vatandaşlar, "Son günlerde etkili olan kar ve yağmur, Kars Çayı'nı da taşırdı. Şu anda ağaçlar sular altında kalmış, bu şekilde devam ederse Kars Çayı tamamen taşar" dediler.

Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur, fırtına ve sel baskınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

TAŞKINDAN HİDROELEKTRİK SANTRALİ BARAJI DA ETKİLENDİ
Kars Çayı'nın taşması Dereiçi bölgesinde bulunan Hidroelektrik Santrali Barajı'nı da olumsuz etkiledi. Taşan sular baraj tribünlerinin üzerinden dökülürken, taşkınla birlikte baraj bölgesinde ortaya çıkan görüntü görenleri korkuttu. Akan sular kameralara yansıdı.

Yetkililer, özellikle dere yataklarındaki yerleşim alanlarında bulunan vatandaşları sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte yağışlı havanın çarşamba gecesine kadar etkili olacağı öğrenildi.

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