Video Yaşam Kartal'da beyzbol sopalı gasp dehşeti | Video

Kartal'da beyzbol sopalı gasp dehşeti | Video

Kartal'da beyzbol sopalı gasp dehşeti | Video
09.07.2021 | 10:28

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Kartal’da iş yerinden çıkan İshak Ata evine doğru ilerlerken çakmak isteme bahanesiyle önünü kesen şahıslar tarafından beyzbol sopasıyla feci şekilde darp edildi, ardından gaspa uğradı. Beyzbol sopası darbeleriyle kanlar içinde yerde kalan adamın başına çok sayıda dikiş atıldı. Hem darp edildiğini hem de gaspa uğradığını söyleyen İshak Ata şüpheli şahısların serbest bırakılmasına isyan etti. Öte yandan beyzbol sopalı saldırganların olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay geçtiğimiz günlerde Kartal Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre iş yerinden çıkıp evine doğru ilerleyen İshak Ata'nın önüne iki genç çıkarak çakmak istedi. Çakmak isteyen gençleri mahalleli sanan İshak Ata, çakmağı uzattığı sırada arkasından gelen diğer 2 kişi tarafından beyzbol sopası ile feci şekilde darp edildi. Darbın etkisiyle kanlar içinde kalan Ata'ya çevredeki mahalle sakinleri yardım ederek hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin ardından Ata'nın başına çok sayıda dikiş atıldı.

Olayın ardından emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanan şüpheli şahıslar yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin yakalanmasıyla ele geçirilen eşyalar İshak Ata'ya teslim edildi. Çalınan eşyalar arasında bulunan cep telefonunun hırsızlar tarafından paramparça edildiği görüldü. Şüpheli şahısları tanımadığını ve planlı bir şekilde pusu kurulduğunu iddia eden İshak Ata karara isyan etti. Can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Ata, gaspçı şüphelilerin tutuklanması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Öte yandan gaspçı şüphelilerin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDIM"
Yaşadığı korkunç anları anlatan İshak Ata, "Olay şöyle gerçekleşti, ben motosikletle iş yerinden buraya gelirken ilk bir kişi benim önümü kesti. Dedi ki çakmağın var mı? Ben de sigara içmesi için çakmağı uzattım. Arkadan iki tane darbe aldım. Üç dört derken kanlar içinde yere yığıldım. Beyzbol sopasıyla vurdular. Ellerinde bıçak da vardı. Bazı görgü tanıklarına göre silah da vardı. Yani silah ve beyzbol sopasıyla, bir tasarlanmış bir şey. Bir saat önceden buraya gelip beni beklemişler. Yolumu beklemişler, pusu kurmuşlar. Neticede bunlar buradan kaçarken, ertesi gün yakalanıyorlar. Yakalandıktan sonra da serbest kalıyorlar. Benim zaten mantığım buna sığmıyor. Benim şu anda can güvenliğim yok. Neden serbest kalıyorlar? Bunun araştırılmasını istiyorum. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum devletten." diye konuştu.

"KOŞAN KİŞİLER GÖRDÜK"
Olayın görgü tanığı Beytullah Şimşek, "Biz balkonda sigara içiyorduk. Yukarıya doğru koşan kişiler gördük. Şapkalıydı bir tanesi. Sonrasında kavga olduğunu hissettik aşağı geldik zaten polisler gelmişti. Ondan sonra her şeyi öğrendik. Şahısları tanımıyorum. Zaten gece karanlıktı." dedi.

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