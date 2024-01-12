Video Yaşam Kartal’da makas atan sürücü kamerada: Trafikten men edildi | Video
Kartal’da makas atan sürücü kamerada: Trafikten men edildi | Video

Kartal’da makas atan sürücü kamerada: Trafikten men edildi | Video

12.01.2024 | 09:35

Kartal Sahil’de makas atarak ilerleyen sürücü, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası gözaltına alınan sürücüye 14 bin 258 Lira para cezası uygulanırken araç ise trafikten men edildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Kartal Sahil yolu üzerinde meydana geldi. 34 YUF 67 plakalı araç sürücüsü sahil yolu üzerinde seyir halinde olduğu sırada trafik yoğunluğuna aldırış etmeden makas atarak ilerledi. Sürücü hem kendi canını hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası trafiği tehlikeye atarak ilerleyen O.M. isimli sürücü yakalandı. Sürücü hakkında makas atmak ve abarth egzoz kullanmak suçlarından toplamda 14 bin 258 Lira para cezası kesilerek, adli işlem başlatıldı. Araç ise trafikten men edildi.

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