Video Yaşam Kartepe'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu | Video
Kartepe'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu | Video

Kartepe'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu | Video

15.12.2021 | 14:37

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Kocaeli'de Kartepe'nin zirvelerine beklenen yoğun kar yağışının başlamasının ardından kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Vatandaşlar ise kar yağışının keyfini sürdü.

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı ise 40 santimetreye kadar ulaştı. Yağış sonrası kayak pistleri açılmaya hazırlanırken, vatandaşlar da karla oynamak ve fotoğraf çekmek için Samanlı Dağları'na akın etmeye başladı. Etkisi süreceği öngörülen kar yağışının, Kartepe'de kış tatili için hareketli bir sezonu beraberinde getirmesi bekleniyor.

"GÜZEL BİR SEZON BEKLİYORUZ"
Uzun yıllardır Kartepe'de işletmecilik yapan Dursun Deniz, hareketli bir kış sezonu beklediklerini ifade ederek, "Yaklaşık 40 santimetrelik kar yağdı. Güzel bir sezon bekliyoruz. Önümüzdeki cuma günü büyük ihtimalle pistleri açma durumumuz var. Burası İstanbul'a yakınlığıyla da ön plana çıktığı için sömestrler hep dolu geçiyor. Yurt dışından da çeşitli ülkelerden turistler geliyor. Böyle yağmaya devam etmesi bekleniyor, tahminimizce 3-4 ay daha yerde kar kalmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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