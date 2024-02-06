Kastamonu'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video
Kastamonu’nun en işlek caddesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı neticesinde iş yeri çalışanı kasık bölgesinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Silahlı saldırı sonucu kaçmaya çalışan şüpheli A.B. ise, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Silahlı saldırı sebebiyle Belediye Caddesi, bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cadde, tekrar trafiğe açılabildi.
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