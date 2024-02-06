Kastamonu'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06.02.2024 | 14:16 Kastamonu’nun en işlek caddesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı neticesinde iş yeri çalışanı kasık bölgesinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun en işlek caddelerinden bir tanesi olan Topçuoğlu Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı neticesinde iş yeri çalışanı P.S., kasık bölgesinden vurularak yaralandı. Yaralanın P.S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.Silahlı saldırı sonucu kaçmaya çalışan şüpheli A.B. ise, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Silahlı saldırı sebebiyle Belediye Caddesi, bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cadde, tekrar trafiğe açılabildi.