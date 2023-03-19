Kayıp Ömer Yılmaz, yasak aşkının babası tarafından öldürülüp Fırat Nehri'ne atılmış | Video 19.03.2023 | 13:45 Gaziantep'te, cesedi Fırat Nehri'nde bulunan 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'ın yasak aşk yaşadığı kadının babası tarafından silahla öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atıldığı ortaya çıktı. Şok cinayetin ardından gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerine her şeyi itiraf eden baba-kız sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11 Mart 2023 günü evinden ayrıldıktan sonra yakınları 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'dan bir daha haber alamadı. Yakınları, hiçbir izine rastlayamadıkları Ömer Yılmaz'ın bulunması için polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Yapılan başvurunun ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin yakınlarından birine gelen bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ, SONRA FIRAT NEHRİ'NE ATILDI

Yapılan çalışma neticesinde 3 çocuk annesi İslim Yılmaz isimli kadın ile babası Ali Turan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ifadesinin ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin silahla öldürüldükten sonra Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Nehri'ne atıldığı bilgisine ulaştı. Ömer Yılmaz'ın cansız bedeni, şüpheli şahısların ifadesinin ardından Fırat Nehri'nden gece saatlerinde çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ŞOK CİNAYETİN DETAYLARI ZANLILARIN İTİRAFIYLA ORTAYA ÇIKTI

Cesedi Fırat Nehri'nde bulunan 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'ın yasak aşk yaşadığı İslim Yılmaz'ın babası Ali Turan tarafından silahla öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atıldığı ortaya çıktı. Şok cinayetin ardından gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerine her şeyi itiraf eden baba-kız sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.