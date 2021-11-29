Kayseri'de otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı | Video

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile cipin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi Erenköy Caddesi üzerinde meydana gelen olayda G.K. idaresindeki otomobil ile S.İ. idaresindeki cip kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile iki araç da yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü G.K. ile çocukları M.K.K. ile Z.K. ve cip sürücüsü S.İ. ile araçta bulunan iki kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.