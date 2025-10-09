Video Yaşam Kayseri'de sağlık merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı | Video
09.10.2025 | 12:51

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aile sağlığı merkezinde hastalar arasında çıkan sıra kavgasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan bir aile sağlığı merkezinde iddiaya göre hastalar arasında sıra yüzünden kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Ahmet Ş. (52), Mahmut S. (60) ve Abdullah S. (34) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
