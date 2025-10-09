Kayseri'de sağlık merkezinde sıra kavgası: 3 yaralı | Video 09.10.2025 | 12:51 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aile sağlığı merkezinde hastalar arasında çıkan sıra kavgasında 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan bir aile sağlığı merkezinde iddiaya göre hastalar arasında sıra yüzünden kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada Ahmet Ş. (52), Mahmut S. (60) ve Abdullah S. (34) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.