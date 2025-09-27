Kayseri’de yasadışı bahsin para nakliyecilerine operasyon: 11 gözaltı | Video 27.09.2025 | 09:35 Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda banka hesaplarının çevrimiçi yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen 11 kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından banka hesaplarının çevrimiçi yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda banka hesaplarında yasadışı bahisle bağlantılı toplamda 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi bulunan B.K.(20), E.D.(21), B.B.(21), K.Ü.(25), S.Ü.(29), M.K.(57), S.Y.(31), T.K.(27), Ü.K.(25), K.K.(25) ve U.K.(23) olmak üzere 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda suça konu 17 adet akıllı telefon, 13 adet sim kart, 1 adet tablet ve 2 adet hard disk ele geçirildi.