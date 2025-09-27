Kayseri’de yasadışı bahsin para nakliyecilerine operasyon: 11 gözaltı | Video
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda banka hesaplarının çevrimiçi yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen 11 kişi yakalandı.
Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda suça konu 17 adet akıllı telefon, 13 adet sim kart, 1 adet tablet ve 2 adet hard disk ele geçirildi.
