Video Yaşam Kayseri’de yasadışı bahsin para nakliyecilerine operasyon: 11 gözaltı | Video
Kayseri’de yasadışı bahsin para nakliyecilerine operasyon: 11 gözaltı | Video

Kayseri’de yasadışı bahsin para nakliyecilerine operasyon: 11 gözaltı | Video

27.09.2025 | 09:35

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda banka hesaplarının çevrimiçi yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen 11 kişi yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından banka hesaplarının çevrimiçi yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık ettiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda banka hesaplarında yasadışı bahisle bağlantılı toplamda 2 milyar 170 milyon 106 bin TL işlem hacmi bulunan B.K.(20), E.D.(21), B.B.(21), K.Ü.(25), S.Ü.(29), M.K.(57), S.Y.(31), T.K.(27), Ü.K.(25), K.K.(25) ve U.K.(23) olmak üzere 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda suça konu 17 adet akıllı telefon, 13 adet sim kart, 1 adet tablet ve 2 adet hard disk ele geçirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri’de yasadışı bahsin para nakliyecilerine operasyon: 11 gözaltı | Video 00:49
Kayseri’de yasadışı bahsin para nakliyecilerine operasyon: 11 gözaltı | Video 27.09.2025 | 09:35
Dolandırıcı 128 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi: 1 gözaltı | Video 00:10
Dolandırıcı 128 saatlik kamera incelemesiyle tespit edildi: 1 gözaltı | Video 27.09.2025 | 08:50
Şarkıcı Güllü’nün düşmeden önceki son anları ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı çığlıklarla aşağıya koştu! İşte o anlar... | Video 00:49
Şarkıcı Güllü'nün düşmeden önceki son anları ortaya çıktı! Kızı ve arkadaşı çığlıklarla aşağıya koştu! İşte o anlar... | Video 27.09.2025 | 08:49
Trafikte servis şoförü sürücüyü böyle tehdit etti: Nefesini keserim! | Video 00:15
Trafikte servis şoförü sürücüyü böyle tehdit etti: "Nefesini keserim!" | Video 26.09.2025 | 16:56
Kazadan 6 saat sonra bulunmuşlardı, bugün son yolculuklarına uğurlandılar | Video 05:11
Kazadan 6 saat sonra bulunmuşlardı, bugün son yolculuklarına uğurlandılar | Video 26.09.2025 | 15:59
Eşini bardak ve yumruk darbesi ile öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 03:15
Eşini bardak ve yumruk darbesi ile öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 26.09.2025 | 15:01
Alışverişe gitti, bisikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 00:55
Alışverişe gitti, bisikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 26.09.2025 | 14:14
Eyüpsultan’da yemek sonrası fenalaşan anne kalp krizi geçirmiş, 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 02:44
Eyüpsultan'da yemek sonrası fenalaşan anne kalp krizi geçirmiş, 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Son görüntüleri ortaya çıktı! | Video 26.09.2025 | 13:36
Avcılar’da iki yıl önce zıpkınla vurduğu ağabeyini bu defa kurşunlayan şahıs kamerada | Video 03:24
Avcılar’da iki yıl önce zıpkınla vurduğu ağabeyini bu defa kurşunlayan şahıs kamerada | Video 26.09.2025 | 13:11
Artvin’de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video 00:45
Artvin'de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video 26.09.2025 | 12:04
Liseli öğrencinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs kamerada | Video 01:14
Liseli öğrencinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs kamerada | Video 26.09.2025 | 12:04
Ardahan’da 20 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama | Video 00:32
Ardahan’da 20 milyon TL’lik nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama | Video 26.09.2025 | 11:12
Küçükçekmece’de kadını zorla araca bindirip böyle götürdü | Video 00:43
Küçükçekmece'de kadını zorla araca bindirip böyle götürdü | Video 26.09.2025 | 10:57
Dinlenme tesisinde kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti | Video 00:45
Dinlenme tesisinde kalp krizi geçirdi, hastanede hayatını kaybetti | Video 26.09.2025 | 10:22
Tekirdağ’da 3 otomobil ve 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 00:52
Tekirdağ'da 3 otomobil ve 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 26.09.2025 | 09:34
Kağıthane’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu | Video 06:02
Kağıthane’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu | Video 26.09.2025 | 08:44
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 02:20
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:42
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 01:35
Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan Osmanlı sorusu! 25.09.2025 | 22:39
Burdur’da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı: Yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım! | Video 03:03
Burdur'da sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı: "Yardıma gelmeselerdi belki de ölmüş olacaktım!" | Video 25.09.2025 | 16:34
Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 03:58
Bayrampaşa Metris Cezaevi’nin yanındaki otluk alanda korkutan yangın | Video 25.09.2025 | 16:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY