Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video
Edinilen bilgiye göre, Hatay’dan yolca çıkan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Kayseri İncesu’da kaza yaptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
