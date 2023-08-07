Kazada yaralanan kızını gören anne bayıldı | Video 07.08.2023 | 10:46 AVCILAR, D-100 Karayolu'nda damperli kamyon otomobile çarptı. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Özlem Mavi Macit, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Kazayı duyar duymaz olay yerine gelen anne ise kızını ambulansta gördükten sonra baygınlık geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden Ali Gündiren yönetimindeki damperli kamyon, aynı yönde giden Özlem Mavi Macit yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Özlem Mavi Macit yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı halde otomobilden çıkarılan otomobil sürücüsüne ilk müdahale ambulansta yapıldı. Kızının yaralandığını haber alan anne olay yerine geldi. Ambulansa yönelen anne, çevredekilerin 'Kızınızın durumu iyi' açıklamalarına rağmen gözyaşlarını tutamadı; bir süre sonra da bayıldı. Sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yerden kaldırılan anne, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa alındı. Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.