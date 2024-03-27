Kendisine para vermeyen genç kıza ekmek bıçağıyla saldırdı! O anlar kamerada | Video 27.03.2024 | 14:13 Aydın’ın Nazilli ilçesinde dilenci olduğu iddia edilen bir kadın, restoranda oturan genç kızı kendisine para vermemesi üzerine ekmek bıçağı ile saldırarak yaraladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Nazilli ilçesi İstasyon Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda oturan S.K. isimli genç kızın yanına gelen bir dilenci olduğu iddia edilen kadın, para istedi. Genç kızın para vermemesi üzerine sinirlenen dilenci kadın, yanında bulundurduğu ekmek bıçağına genç kıza sapladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç kız, çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılırken, dilenci kadın ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genç kızı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağı ve sağ karın bölgesinden yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan dilenci kadın ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.