Kim Milyoner Olmak İster’de seyirciler yarışmacıyı ikna edemedi! | Video
ATV’nin ilgiyle takip edilen dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Melda Kara isimli yarışmacı, geceye damga vurdu. Seyirci jokerini kullanan yarışmacı, verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İşte Milyoner’de geceye damga vuran o anlar!
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