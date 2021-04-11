Video Yaşam Kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı | Video

Kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı | Video

Kısıtlamayı delip kaza yapan alkolü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı | Video
11.04.2021 | 08:32

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Kartal’da sokağa çıkma kısıtlamasını delen alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü kaza yaparak yoldan çıktı. Polis ekiplerine sürücü olmadığını söyleyen şahıs aracı arkadaşının kullandığını iddia etti. Polis sürücü olduğu iddia edilen kişiyi direksiyon başına geçirdi. Sürücü olduğu iddia edilen kişi aracı çalıştıramayıp ayakları gaz pedalına yetişmeyince alkollü sürücünün yalanını ortaya çıkardı. Duruma öfkelenen sürücü basın mensuplarına tepki gösterdi.

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Kaza, 00.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi üzeri Birikim sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen alkollü iddia edilen sürücü idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarparak yoldan çıktı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile aracından yara almadan çıkan ve alkollü olduğu görülen sürücü olay yerine gelen polis ekiplerine, sürücü olmadığını söyledi. Uzun süre polisleri sürücü olmadığına ikna etmeye çalışan alkollü şahıs kazayı yapan kişinin arkadaşı Bahar Sevinçer olduğunu iddia etti.

AYAĞI GAZ PEDALINA YETİŞMEDİ
Polis ekipleri durumdan şüphelenerek sürücü olduğu iddia edilen Bahar Sevinçer'i direksiyon başına geçirdi. Direksiyon başına geçen Sevinçer aracı çalıştıramayıp ayakları gaz pedalına dahi yetişmeyince gerçek ortaya çıktı.

ÇAPRAZ SORGU YAPIYORSUNUZ AVUKATIMI ÇAĞIRIN
Polis ekipleri alkollü iddia edilen kişinin yalanını ortaya çıkarınca duruma kızan şahıs polis ekiplerine kızarak "Biz kimseyi öldürmedik kızı niye zor durumda bırakıyorsunuz ? Kıza çapraz sorgu yapıyorlar. Avukatımı çağırın" diye tepki gösterdi.

BASIN MENSUPLARINA ÇEKMEYİN KAPAT TEPKİSİ
Öfkesini alamayan alkollü sürücü daha sonrasında olay yerinde görüntü almak isteyen basın mensuplarına ise tepki göstererek kameralarını kapatmaya çalıştı.

KAZAYI DUYAN ARKADAŞLARI OLAY YERİNE GELDİ
Alkollü sürücünün kaza yaptığını duyan arkadaşları olay yerine akın etti. Kaza hakkında kendi aralarında konuşan kişiler arasında ise anlaşmazlık çıkarak tartışma çıktı.

Polis ekipleri kaza yapan alkollü sürücüye ve arkadaşlarına alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ayrı ayrı ceza kestiği öğrenildi.

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