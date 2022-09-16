Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan, Çinli ve Moğolistanlı mevkidaşıyla görüştü | Video 16.09.2022 | 09:54
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Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada | Video 16.09.2022 | 09:54
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Sakarya'da otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 16.09.2022 | 10:12
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Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 kişi gözaltına alındı | Video 16.09.2022 | 10:10
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Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu | Video 16.09.2022 | 09:56
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Köftecide masa silme kavgası! Ortalık savaş alanına döndü | Video 16.09.2022 | 09:55
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Uyuşturucuları termosa sakladı! Suçüstü yakaladılar | Video 16.09.2022 | 09:40
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Silahlı saldırıda yaralandı; davulunu da ambulansa aldı | Video 16.09.2022 | 09:17
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Çekmeköy'de iki araç alev alev yandı | Video 16.09.2022 | 08:58
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Mersin'de PKK şüphelisi 2 kadın gözaltına alındı | Video 16.09.2022 | 08:58
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Kars’ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti | Video 16.09.2022 | 08:58
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Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın korkuttu | Video 16.09.2022 | 00:27
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon lira ceza | Video 15.09.2022 | 23:27
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Bodrum’da su ishale hattı yine patladı! Deniz kahverengiye büründü | Video 15.09.2022 | 22:23
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Meksika’da tır dehşeti: 10 ölü, 10 yaralı | Video 15.09.2022 | 19:26
Kocaeli’de otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.