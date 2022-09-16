Video Yaşam Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video
Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video

Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video

16.09.2022 | 10:23

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Kocaeli’de otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Gazanferbilge Bulvarı ışıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre rampa aşağı inen A.B idaresindeki otomobil sürücüsü, sağa dönmek istediği esnada, aynı istikamette seyir halinde olan A.B idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sebebiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Durumun ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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